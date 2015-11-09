Google направить $25 мільйонів на вивчення методів боротьби з хворобами серця

Про це було оголошено в неділю в ході конференції Американської кардіологічної асоціації (АКА), що відбулася в місті Орландо (штат Флорида), передає ТАСС.

Як повідомляється, загальна вартість проекту складе $50 млн. При цьому Google інвестує в підприємство $25 млн, половину профінансує АКА. Для останньої це стане найбільшою сумою, коли-небудь витраченою на дослідницький проект.

Як заявив на конференції глава Google Life Sciences Енді Конрад, через серцево-судинні захворювання на планеті вмирає більше людей, ніж від будь-якої іншої недуги. "Ця проблема дозріла для того, щоб почати вирішувати її за допомогою інновацій", - зазначив Конрад, додавши, що до цих пір прогрес в області вивчення методів боротьби із захворюваннями серця був "украй повільним".

Читайте такожНайпотужніше штучне серце в світі створили з піни (відео)

За словами Конрада, проект знаходиться на ранній стадії, тому про його конкретні деталі говорити поки складно. На початку наступного року Google і АКА назвуть ім'я лідера їхнього спільного підприємства, яким може стати як відомий кардіолог, так і будь-який інший чоловік, якщо він зможе привнести в проект достатньо сміливих та інноваційних ідей.

"Наша компанія націлена на пошук ліків", - зазначив Конрад, додавши, що ніяких гарантій успіху він дати не може. "Єдине, що ми можемо обіцяти, так це те, що ми будемо дуже сильно старатися", - запевнив він.

Читайте такожGoogle залишив Петербург, закривши центр розробок

Google Life Sciences була створена в серпні поточного року на базі біомедичного підрозділу корпорації. Компанія займається медико-технологічними дослідженнями і розробками, спрямованими на вирішення проблем людей, які страждають різними захворюваннями. Зокрема, вона відповідальна за створення спеціальних контактних лінз для хворих на діабет, які забезпечені датчиком для безперервного вимірювання рівня глюкози в сльозі.