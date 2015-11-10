Визначені країни з кращим співвідношенням між роботою та особистим часом

Лідером рейтингу ОЕСР стала Данія, набравши 9,8 пункту. Секрет успіху цієї країни - в короткому робочому тижні. Крім того, в Данії створено робоче середовище, сприятливе для тих, хто прагне якнайдовше побути з родиною. Тільки 2% співробітників з повною зайнятістю віддають роботі дуже багато часу (термін в дослідженні, що позначає 50 робочих годин на тиждень і більше).

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Датчани також користуються значною державною підтримкою сімей та осіб з маленькими дітьми. Данія витрачає на сімейні допомоги понад 4% ВВП, що майже вдвічі більше ніж у середньому по країнах ОЕСР.

На другому місці розташувалася Іспанія з 9,3 пункту. У іспанців, як і у данців, досить багато часу на перебування з сім'єю, проте іспанці частіше затримуються на роботі. Співробітники в Іспанії присвячують особистим справам 16,1 години, або 67% дня, при цьому 8% працюючих іспанців працюють довго.

В Іспанії один з найнижчих показників народжуваності в Європі і поганий (хоча і покращується рівень жіночої зайнятості). У данців в цій сфері спостерігається значно більша гендерна рівність.

Третє місце посіли Нідерланди (8,8). Дуже багато часу на роботі проводять тільки 0,5% голландців. В середньому працюючі жителі Країни тюльпанів витрачають на себе і свої сім'ї по 15,4 години в день.

Високий рівень гендерної рівності означає, що чоловіки та жінки вдало ділять обов'язки, а сім'ї користуються щедрими державними допомогами.

Четверта - Бельгія (8,8). Тут ризикують перетрудитися тільки 5% працюючих. Жителі країни користуються гнучкими робочими графіками, які дозволяють витрачати багато часу на себе і своїх близьких.

На п'ятому місці Норвегія (8,7). Норвежці мають можливість споглядати фіорди або займатися іншими приємними особистими справами 15,6 години в день. Дуже багато працюють тут тільки 3% працездатного населення.

Також у рейтинг увійшли Швеція (8,1), Німеччина (8) і Росія (7,9).