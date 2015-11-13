Міноборони набрало найбільшу кількість "лайків" серед українських держустанов у Facebook

Про це повідомляється на сторінці моніторингу в Facebook.

"У зазначеному рейтингу показано стан розвитку офіційних сторінок і кількість переваг користувачами соціальної мережі, а це відповідно вказує на зацікавленість людей до діяльності державної установи серед користувачів соціальної мережі, об'єктивно відображає суспільну зацікавленість роботою відповідного державного органу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ YouTube з'явився музичний додаток

Всього у рейтингу 33 позиції. Перше місце за кількістю 151 994 "лайка" займає Міністерство оборони України. Друге - 34 243 "лайкf" - Міністерство внутрішніх справ, а третє з кількістю в 33 325 "лайків" займає Генеральна прокуратура.

На четвертому місці знаходиться Рада національної безпеки і оборони з 32 500 "лайками", на п'ятому Міністерство освіти і науки України з 32 439 "лайками".

Зазначимо, що Національна поліція перебуває на передостанньому, 32-му місці, набравши всього 556 "лайків". На останньому місці знаходиться сторінка Верховного суду України з 66 "лайками".