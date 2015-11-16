Близько восьми тисяч років тому Північну Європу спустошило потужне цунамі - вчені

Про це розповідається в статті, опублікованій в журналі Geology, передає Лента.ру.

До такого висновку вчені дійшли в ході дослідження осадових порід на південно-західному узбережжі Данії. Зокрема, їх здивувала наявність органічного матеріалу, укладеного разом з морським піском між двома шарами глини, який взяли з дна біля острова Рема в Північному морі.

На думку вчених, колосальне за масштабами цунамі було викликано тим, що порівнянна за розмірами з Ісландією частина континентального шельфу трохи зрушила. Результатом цього стало утворення хвиль висотою до двадцяти метрів. Радіовуглецевий аналіз показав, що стихійне лихо сталося приблизно 8150 років тому.

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Вчені відзначають, що цунамі вразило і спустошило узбережжя Ісландії, Гренландії, Норвегії, Фарерських островів і Великобританії. Раніше науковці припускали можливість такої природної катастрофи, але керувалися виключно математичними моделями. Тепер вони отримали геологічні докази стихійного лиха.

Дослідники впевнені, що ймовірність повторення землетрусу подібних масштабів у наш час мала. Однак саме подібні цунамі повністю знищували жителів Північної Європи в кам'яному столітті.