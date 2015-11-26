Вчені навчилися прогнозувати успішність шлюбу за тональністю голосів подружжя

Результати своїх досліджень вони опублікували в журналі Proceedings of Interspeech, передає "Лента.ру".

Алгоритм, що аналізує тональні особливості голосів подружжя, зокрема інтенсивність і частоту мовлення, дозволив з точністю 79% передбачити успіх або невдачу в побудові та розвитку сімейних відносин.

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В рамках своєї роботи вчені записали бесіди більше ста сімейних пар, які протягом двох років відвідували терапевтичні сеанси з метою поліпшення і підтримки своїх відносин. Після цього фахівці протягом п'яти років стежили за розвитком взаємовідносин у цих сім'ях.

Терапевти, які розмовляли з подружжями, змогли дати правильний прогноз розвитку відносин лише в 75% випадків. Вчені збираються використовувати розроблене програмне забезпечення на сеансах сімейної терапії.

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Дослідження авторів підтримує Національний науковий фонд США. Його метою є збереження сімей і попередження проблем у них. Надалі вчені планують з цією ж метою зайнятися вивченням рухів подружжя і аналізом проголошуваних ними слів.