Вчені навчилися прогнозувати успішність шлюбу за тональністю голосів подружжя
Американські вчені розробили комп'ютерний алгоритм, завдяки якому можна за допомогою аналізу голосу спрогнозувати успіх сімейних відносин.
Результати своїх досліджень вони опублікували в журналі Proceedings of Interspeech, передає "Лента.ру".
Алгоритм, що аналізує тональні особливості голосів подружжя, зокрема інтенсивність і частоту мовлення, дозволив з точністю 79% передбачити успіх або невдачу в побудові та розвитку сімейних відносин.
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В рамках своєї роботи вчені записали бесіди більше ста сімейних пар, які протягом двох років відвідували терапевтичні сеанси з метою поліпшення і підтримки своїх відносин. Після цього фахівці протягом п'яти років стежили за розвитком взаємовідносин у цих сім'ях.
Терапевти, які розмовляли з подружжями, змогли дати правильний прогноз розвитку відносин лише в 75% випадків. Вчені збираються використовувати розроблене програмне забезпечення на сеансах сімейної терапії.
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Дослідження авторів підтримує Національний науковий фонд США. Його метою є збереження сімей і попередження проблем у них. Надалі вчені планують з цією ж метою зайнятися вивченням рухів подружжя і аналізом проголошуваних ними слів.