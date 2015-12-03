Вчені спробують пробурити земну кору і дістатися до мантії

Бурове судно JOIDES Resolution вийде в море з Шрі-Ланки 5 грудня і відправиться до мілини Атлантида (у південно-західній частині Індійського океану). Там геологи спробують пробурити кору на глибину півтора кілометри, збираючи проби ґрунту в ході процесу, передає Lenta.ru.

Якщо спроба увінчається успіхом до 30 січня, то керівник проекту повернеться до точки буріння на тому ж кораблі і спробує проникнути в надра Землі вже на три кілометри. На третьому етапі геологи пересядуть на більш потужне бурове судно (японське Chikyu) і спробують пробуриться вже на шість кілометрів.

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Зазвичай кордон мантії і кори маркує так звана поверхня Мохоровичича — зона, де різко посилюється швидкість сейсмічних хвиль. В океані відстань до цієї поверхні менша, ніж на суші, а на мілині Атлантида мантія, як припускають вчені, піднімається навіть вище границі Мохоровичича — на 2,5 кілометра. Крім того, в районі мілини менше корових порід, що погано піддаються буровому інструменту.

Крім наближення до земної кори, в рамках проекту планується вирішувати й інші наукові завдання. Геологи хочуть дізнатися, як розплавлена порода формує нову океанічну кору, піднімаючись з надр Землі. Також вони з'ясують, на якій глибині зустрічаються мікроорганізми.

Експедиція стала другою серйозною спробою дійти до границі Мохоровичича. Першу зробив у 1960-ті роки океанограф Уолтер Мунк (Walter Munk). Було вибрано місце поряд з островом Гуадалупе з глибиною океану близько 3,5 кілометра. Геологи пробурили п'ять пробних свердловин із заглибленням в дно до 180 метрів, проте проект був закритий Конгресом США у зв'язку з перевитратою коштів.

У 1997 році Генрі Дік (Henry Dick), керівник нинішньої експедиції, також намагався бурити на мілині Атлантида, але через деякий час бурильна труба зламалася від сильного вітру і заблокувала отвір.