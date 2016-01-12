Apple анонсувала "нічний режим" в новій iOS

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За задумом інженерів Apple, вночі колірна схема операційної системи буде змінювати відтінки на більш м'які, щоб допомогти власникові мобільного пристрою легше засинати.

При цьому пристрої будуть переходити на нічний режим автоматично, отримавши дані про час заходу в кожному конкретному місці за допомогою функції геолокації.

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Нова функція вже включена в бета-версію iOS 9.3, яка доступна всім бажаючим. При цьому терміни виходу остаточного варіанту операційної системи компанія поки не називає.