Вчені знайшли засіб проти синдрому зміни часових поясів

Джетлаг може супроводжуватися втомою, безсонням, головним болем, втратою апетиту та іншими станами дискомфорту. Це може тривати кілька днів, пише "Моя планета". В середньому час відновлення часто приймається як день за один або півтора часові пояси, в залежності від напрямку «переведення стрілок».

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Деякі для боротьби з цим синдромом вживають таблетки мелатоніну, що імітують гормон, який виділяється у вечірній час. Інші використовують лампи денного світла. Але дослідники з Стенфордського університету стверджують, що є кращий засіб - стробоскоп (миготлива лампа), включений в нічний час. Світло, що проходить крізь віки сплячої людини, виробляє перенастроювання біоритмів організму.

Вони протестували метод на 39 добровольцях і виявили, що цей спосіб переводить стрілки біологічного годинника приблизно на 120 хвилин. Для досягнення такого ефекту було достятньо годинної спалахотерапії.

Вчені попросили добровольців лягати і прокидатися в той же час кожен день протягом двох тижнів. Потім їх попросили спати в лабораторії, де на одну частину піддослідних протягом години світили постійним світлом, а на іншу – стробоскопом (двомілісекундні спалахи світла, схожі на спалахи фотоапарата, з періодичністю 10 секунд).

Група, піддана екзекуції за допомогою спалахів, повідомила, що на наступну ніч сонливість настала майже на дві години пізніше, ніж зазвичай. Тоді як у групі, на яку світили рівним світлом, сонливість в середньому затрималася на 36 хвилин.

Доктор Джеймі Зайтцер, один з авторів дослідження, називає свій метод «біологічним зломом». Клітини в задній частині ока, виявляють світло, відправляють повідомлення в ті частини головного мозку, які відповідають за налаштування біологічних годин. Миготливе світло було особливо ефективним, тому що клітини в задній частині мозку отримували шанс на відновлення і перекалібрування у проміжки між спалахами.

Дослідники відзначають, що цей спосіб набагато ефективніший і при цьому доступніший ніж інші методи боротьби з джетлагом. Так, щоб досягти ефекту з допомогою лайтбоксу, потрібно провести перед ним кілька годин.