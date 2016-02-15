Вчені розкрили таємницю посмертних портретів єгипетських мумій

Свої висновки дослідники представили на щорічній конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки (AAAS), повідомляє Lenta.ru.

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Вченим вдалося встановити, що залізно-земляні фарби, використані при написанні портретів, швидше за все, привезли з грецького острова Кея, а червоні - з Іспанії. При цьому дерев'яні підкладки, на яких були написані портрети, були привезені їх Центральної Європи. Також вчені відзначили, що місцеві художники використовували «єгипетський синій» (подвійний силікат міді і кальцію) для створення багатого спектру відтінків.

В ході досліджень вчені уважно вивчили 15 портретів мумій, які, згідно традиції, лежали на саркофагах в районі осіб похоронених. Вченим вдалося з'ясувати, що 3 з 15 зображень були зроблені тим самим майстром. При цьому використовувалися фотометричні і мікроспектрометричні установки, а також методи електронної мікроскопії.

Дослідники визначили техніку мазків та етапи промальовування. Крім того, їм вдалося виявити на картинці відбитки пальців художників. Дослідники наполягають, що застосовані ними методи допоможуть як реставраторам, так і всім тим, хто цікавиться техніками живопису Єгипту і Візантії.