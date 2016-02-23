В Англії знайшли місце вирішальної битви часів Нормандської навали, що сталася 1069 року
15:34, 23 лютого 2016Наука та IT
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В англійському графстві Девон виявлено місце битви часів Нормандської навали, що сталася в 1069 році, через три роки після перемоги Вільгельма Завойовника при Гастінгсі.
Фрагмент "Гобелену Байє", який зображує Нормандську навалу / flickr.com/profzucker
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, битва остаточно вирішила долю англосаксонської держави.
За даними істориків, сини останнього англосаксонського короля Гарольда II, який загинув 1066 року при Гастінгсі, спробували взяти реванш і вибити нормандців з острова.
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Битва відбулася на полі між Епплдором і Нортемом, на півночі графства, де Годвін і Едмунд висадилися 26 червня, припливши з Ірландії на 64 кораблях.
Їм протистояли об'єднані сили нормандців, бретонців і англійців під командуванням Бріана Бретонського.
Битва тривала весь день, сторони втратили загиблими понад 3 тис. осіб.
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