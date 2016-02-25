Apple оснастить айфони захистом від зламів слідчими - ЗМІ

Про це повідомляє Дождь з посиланням на New York Times.

Опитані газетою експерти впевнені, що Apple впорається з поставленим завданням, після чого судові ордери та інші вимоги з боку влади про злом заблокованих апаратів стануть безглуздими.

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Співрозмовники газети відзначають, що зараз передавати дані користувачів зобов'язані оператори стільникового зв'язку, але не виробники смартфонів. «Гонка озброєнь буде тривати до тих пір, поки Конгрес не уточнить зобов'язання компаній в таких випадках», — підкреслив Бенджамін Віттіс з Brookings Institution.

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Глава Apple Тім Кук в інтерв'ю телеканалу ABC підкреслив, що протистояння з ФБР з приводу злому айфона стрілка з Сан-Бернардіно стосується майбутнього всієї галузі. «Єдиний спосіб це зробити — написати програму, яку можна порівняти з раком, — продовжив Кук. — Ми вважаємо, що це погано. Ми ніколи не робили таких програм. І не будемо робити».

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Нагадаємо, що ФБР вимагає від Apple розблокувати iPhone 5c Саеда Фарука, який разом з дружиною влаштував стрілянину в каліфорнійському місті Сан-Бернардіно, убивши 14 осіб. Apple намагається оскаржити цю вимогу, хоча суд став на бік силовиків. У компанії заявляють, що не мають технічної можливості розблокувати пристрій і не збираються створювати механізм обходу захисту.