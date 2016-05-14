NASA вперше безпосередньо спостерігало "фундаментальний процес природи"

Як передає Лента.ру, присвячене цьому дослідження опубліковане в журналі Science, а коротко про нього повідомляє NASA.

Чотири супутника MMS (Magnetospheric Multiscale Mission) зробили загалом понад чотири тисячі прольотів через кордон магнітосфери планети. Це дозволило вченим безпосередньо спостерігати магнітне перез'єднання — процес, в результаті якого магнітні лінії поля сходяться разом і перебудовуються.

Це супроводжується розгоном космічних частинок до високих швидкостей. У дослідженні, опублікованому вченими NASA, вивчена динаміка цього процесу (для її ілюстрації агентство поставало відповідні відеоматеріали) та показано, що вирішальний енергетичний внесок у фізику процесу вносять електрони.

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Магнітні перез'єднання безпосередньо впливають на космічну погоду. Приєднання, що відбуваються в магнітосфері Сонця, ініціюють потік заряджених космічних частинок, які викликають збурення магнітного поля Землі, тоді як перез'єднання на великих об'єктах (наприклад, пульсарах) призводить до галактичних катастроф.

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