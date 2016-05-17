Hubble отримав детальне зображення сейфертовської галактики

Про це повідомляє N+1 з посиланням на NASA.

NGC 6814 — сейфертовська галактика, такі галактики мають активне ядро, спектр випромінювання якого містить безліч яскравих широких смуг. Це вказує на потужні викиди газу з високими швидкостями до кількох тисяч кілометрів у секунду. Сейфертовськими галактиками є близько одного відсотка спостережуваних спіральних галактик.

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Галактика NGC 6814, що знаходиться в сузір'ї Орел, демонструє дуже яскраве ядро, яке є змінним джерелом рентгенівського випромінювання. В її рукавах, які добре видно на фотографії, знаходиться велика кількість іонізованого газу. У цих хмарах йде процес зореутворення — молоді зірки можна також спостерігати на зображенні.