У Росії запропонували боротися з іноземним софтом штрафами - ЗМІ

Російське міністерство економічного розвитку спільно з профільними відомствами РФ запропонувало боротися з пануванням на ринку іноземного програмного забезпечення, штрафуючи чиновників за його купівлю за наявності вітчизняних аналогів, повідомляє Росбалт з посиланням на узгоджений проект доповіді президенту РФ Путіну.

"Заступник міністра економіки Олексій Ведев 19 травня направив проект доповіді віце-прем'єру Аркадію Дворковичу. За даними видання, штрафи за порушення заборон на закупівлю іноземного обладнання та програмного забезпечення пропонує ввести Мінекономіки спільно з Мінекономзв'язком, Мінпромторгом та Інститутом розвитку інтернету. Це стосується органів держвлади, місцевого самоврядування і держкорпорацій", - йдеться в повідомленні.

"Тяжкість покарання буде порівнюватися із санкціями за аналогічні за змістом порушення. Відповідальність має бути такою, щоб виключала можливість цілеспрямованих порушень встановлених правил закупівель програмного забезпечення і устаткування", - уточнила представник Мінекономрозвитку РФ Олена Лашкина.

Зазначається, що поправки до російського Кодексу про адміністративні правопорушення (Кпап) наразі не розроблялися, оскільки визначення розміру штрафу чи іншого виду покарання не є першочерговим завданням, зазначила Лашкина. За її словами, важливіше забезпечити моніторинг закупівель софта і обладнання для виявлення необгрунтованих придбань іноземної продукції.

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Юристи вважають, що максимальний розмір штрафу за порушення заборони складе 30 тисяч рублів (450 доларів), відзначає видання.

За даними МЕР, 2015 року обсяг закупівель софта держорганами склав 93,9 мільярда рублів (1,414 мільярда доларів), 77% з них припали на імпортний софт.

Держзакупівлі іноземного ЗА заборонено з 1 січня 2016 року, якщо такий софт має вітчизняні аналоги, включені до реєстру російського софту. У квітні Мінекономрозвитку запропонувало повністю заборонити використання іноземного програмного забезпечення і устаткування в інформаційних системах державних і муніципальних замовників, а також закупівлю послуг по обслуговуванню іноземних систем, оскільки зараз замовники можуть таким чином обійти постанову і разом з послугою одночасно купувати софт.