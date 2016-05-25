Астрофізики пояснили механізм утворення надмасивних чорних дір

Як пише Лента.ру, присвячене цьому дослідження направлено на публікацію до журналу Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, а її препринт доступний на сайті arXiv.org, коротко про нього повідомляє НАСА.

Звичайні чорні діри є кінцевим результатом еволюції зірок, які у два-три рази важче Сонця. Маси надмасивних чорних дір у сотні тисяч разів і більше перевищують сонячні. Механізм їх утворення вченим не ясний досі, а більшість таких об'єктів зосереджено в активних центрах великих галактик.

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"Наше відкриття, в разі свого підтвердження, пояснює, як народилися ці монструозні чорні діри, — повідомляє співавтор дослідження Фабіо Пакуччі. — Ми знайшли докази того, що зародки надмасивних чорних дір можуть утворюватися безпосередньо в результаті колапсу гігантської газової хмари, минаючи всі проміжні стадії".

Як зазначається, астрофізики використовували дані, отримані з космічних телескопів Chandra, Hubble і Spitzer. Матеріали спостережень вчені проаналізували за допомогою комп'ютерного моделювання. Найкращим сценарієм формування надмасивних чорних дір стало їх швидке народження в результаті колапсу величезних газопилових хмар без проміжних стадій, протягом яких могли б утворюватися і знищуватися зірки або інші об'єкти.

Найкраще підтвердження теорія вчених отримала на прикладі двох надмасивних чорних дір, що утворилися, коли Всесвіту було менше мільярда років. В даний час астрофізики планують продовжити своє дослідження та виявити більше об'єктів, які б підтвердили їх теорію.