В Єллоустоні виявили невідомі організми, які порівняли з інопланетними

Дослідження опубліковане в журналі Nature Communications, передає Lenta.ru.

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Фахівці виявили новий вид наноархеот Nanopusillus acidilobi. У розмірах мікроб сягає 100-300 нанометрів і є одним з найменших відомих людині одноклітинних організмів. Nanopusillus acidilobi паразитує на своєму хазяїні - кренархеотах роду Acidilobus, у яких він забирає необхідні для первинного метаболізму біомолекули.

Такий тип співіснування організмів, на думку мікробіологів, є адаптацією до життя в наземних геотермальних джерелах Єллоустонського національного парку.

Nanopusillus acidilobi був відкритий культивуванням на Acidilobus за допомогою отриманих раніше відомостей про молекулярні та структурні особливості наноархеот. Учені відзначають схожість між наземною Nanopusillus acidilobi і їх далекими родичами - наноархеотами Nanoarchaeum equitans, що живуть в морській воді і вперше були культивовані більше десяти років тому.

Нагадаємо, у кишечнику людини вперше виявлено бактерії, яким для виживання необхідні виділяються мозком хімічні речовини.