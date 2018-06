NASA опублікувало відео запуску космічного корабля з Байконура

Національне управління з повітроплавання і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало відео запуску космічного корабля "Союз МС" з Байконура.

Старт ракети-носія відбувся о 4:36 за київським часом. Приблизно через 9 хвилин після старту космічний корабель відокремився від ракети-носія, вийшов на орбіту і взяв курс на МКС.

