NASA опублікувало відео запуску космічного корабля з Байконура
11:11, 07 липня 2016Наука та IT
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Корабель повинен доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) новий екіпаж чергової експедиції.
Reuters
Національне управління з повітроплавання і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало відео запуску космічного корабля "Союз МС" з Байконура.
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Старт ракети-носія відбувся о 4:36 за київським часом. Приблизно через 9 хвилин після старту космічний корабель відокремився від ракети-носія, вийшов на орбіту і взяв курс на МКС.
LIFTOFF! Three humans are leaving Earth & are on their way to @Space_Station. Keep watching: https://t.co/rUrtFCMVVqhttps://t.co/Qgp4fu4OmX— NASA (@NASA) July 7, 2016
Нагадаємо, до складу експедиції входять росіянин Анатолій Іванишин, американка Кетлін Рубенс і японець Такуя Онісі.
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