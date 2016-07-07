NASA опублікувало відео запуску космічного корабля з Байконура

11:11, 07 липня 2016
Наука та IT
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Корабель повинен доставити на Міжнародну космічну станцію (МКС) новий екіпаж чергової експедиції.

Reuters

Національне управління з повітроплавання і дослідженню космічного простору (NASA) опублікувало відео запуску космічного корабля "Союз МС" з Байконура.

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Старт ракети-носія відбувся о 4:36 за київським часом. Приблизно через 9 хвилин після старту космічний корабель відокремився від ракети-носія, вийшов на орбіту і взяв курс на МКС.

Нагадаємо, до складу експедиції входять росіянин Анатолій Іванишин, американка Кетлін Рубенс і японець Такуя Онісі.

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