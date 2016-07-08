У Британії робот "Пеппер" вперше стане вчителем

Про це повідомляє Русская служба BBC.

У вересні інноваційні заняття почнуться в Лондонському коледжі інженерії та дизайну.

Робот "Пеппер" вже використовується в британських банках, торгових центрах та лікарнях.

Читайте такожGoogle почав розробляти "велику червону кнопку" на випадок "робокаліпсису"

"Пеппер" буде допомагати дітям вчитися програмуванню. Лондонський коледж інженерії і дизайну почне працювати у вересні. Це буде перший в Великобританії навчальний заклад з роботами в класах.

Тут сподіваються, що таким способом діти зможуть рухати науку робототехніки далі.