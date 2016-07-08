У Британії робот "Пеппер" вперше стане вчителем
17:07, 08 липня 2016Наука та IT
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Розроблений в Японії робот "Пеппер" буде допомагати дітям вчитися програмуванню.
REUTERS
Про це повідомляє Русская служба BBC.
У вересні інноваційні заняття почнуться в Лондонському коледжі інженерії та дизайну.
Робот "Пеппер" вже використовується в британських банках, торгових центрах та лікарнях.
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"Пеппер" буде допомагати дітям вчитися програмуванню. Лондонський коледж інженерії і дизайну почне працювати у вересні. Це буде перший в Великобританії навчальний заклад з роботами в класах.
Тут сподіваються, що таким способом діти зможуть рухати науку робототехніки далі.
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