У Британії робот "Пеппер" вперше стане вчителем

17:07, 08 липня 2016
Наука та IT
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Розроблений в Японії робот "Пеппер" буде допомагати дітям вчитися програмуванню.

робот / REUTERS

Про це повідомляє Русская служба BBC.

У вересні інноваційні заняття почнуться в Лондонському коледжі інженерії та дизайну.

Робот "Пеппер" вже використовується в британських банках, торгових центрах та лікарнях.

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"Пеппер" буде допомагати дітям вчитися програмуванню. Лондонський коледж інженерії і дизайну почне працювати у вересні. Це буде перший в Великобританії навчальний заклад з роботами в класах.

Тут сподіваються, що таким способом діти зможуть рухати науку робототехніки далі.

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