Pokemon Go запустили на батьківщині покемонів

Неймовірно популярну гра для смартфонів Pokemon Go почали офіційно продавати в Японії. Про це повідомляє Російська служба ВВС.

6 липня гра з'явилася у США, Австралії, Новій Зеландії, а також ще у 30 країнах.

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Менш ніж за три тижні вона стала світовою сенсацією. Приміром, Pokemon Go опинилася в лідерах рейтингу безкоштовних програм американського iTunes.

Як повідомляв УНІАН, Pokemon Go - безкоштовний додаток, заснований на технології "доповненої реальності" - цифровий і реальний світи з'єднуються, оскільки картинка на екрані смартфона проектується на локації реального світу.

У раді федерації РФ побачили в популярній грі Pokemon Go витівки диявола Одна з головних цілей гри - зловити покемона (Pocket Monster - "кишеньковий монстр") - змусила вийти на вулиці, парки, пляжі багатьох людей, повністю поглинених цим процесом.

Крім того, адміністрації великих меморіальних комплексів, таких як музей Голокосту у Вашингтоні, військове кладовище у Вірджинії і музей на території нацистського концтабору Аушвіц звернулися до відвідувачів з проханням не ловити покемонів на своїй території.