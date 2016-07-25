Ученим вдалося визначити найдавнішого спільного "предка" всього живого

Про це у понеділок, 25 липня, розповіли дослідники Інституту молекулярної еволюції Університету імені Гейнріха Гейне в німецькому Дюссельдорфі, повідомляє DW.

Найпростіший одноклітинний організм не потребував кисню і жив при температурі 100 градусів за Цельсієм у так званих гідротермальних джерелах у морі на великих глибинах близько 3,8 мільярдів років тому.

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Життя організму, який отримав назву Luca (Last Universal Common Ancestor - останній всесвітній спільний предок) описане в науковому журналі Nature Microbiology. Для обміну речовин одноклітинний організм використовував вуглекислий газ, водень та азот і не потребував кисню. Всі хімічні реакції Luca здійснював без допомоги сонячного світла. При цьому він міг використовувати такі речовини, як залізо, сірка, нікель і селен.

Вчені припускають, що він і був тим найперший живим організмом, від якого потім розвинулися бактерії, гриби та тварини, зокрема й людина.