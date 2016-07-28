Велика червона пляма виявилася "порталом" в надра Юпітера

Це утворення, на думку вчених, є "порталом", через який теплова енергія залишає надра газового гіганта, передає Lenta.ru. На думку вчених, ВЧП є джерелом акустичних хвиль, що переносять енергію з надр газового гіганта у верхні шари атмосфери (на висоту до 800 км над плямою). В ВЧП коливання виникають, як вважають планетологи, внаслідок перерозподілу енергії в глибоких шарах атмосфери Юпітера.

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Хоча механізм розігріву верхніх шарів атмосфери ВЧП остаточно не ясний, в ньому беруть участь, на думку планетологів, сили Коріоліса, дія яких обмежує поширення теплової енергії у приекваторіальній частині газового гіганта.

Аналогічний механізм відповідає за розігрівання атмосфери над Андами в Південній Америці і характерний не тільки для Землі і Юпітера, але і Сатурна, Урана і Нептуна. Перенесення енергії акустичними хвилями з надр небесного тіла, на думку вчених, дозволяє вирішити питання аномального розігріву приекваторіальних ділянок атмосфери газових гігантів, для чого сонячної енергії виявляється недостатньо.

Вчені зауважують, що хоча теорія про роль ВЧП в розігріві атмосфери Юпітера існувала раніше, їм вперше вдалося провести пряме спостереження, що її підтверджує. Основна частина досліджень астрономів проходила на інфрачервоному телескопі IRTF (Infrared Telescope Facility), розташованому на вершині вулкана Мауна-Кеа (Гаваї, США).

ВЧП має розміри близько 40 тис. км в довжину і 13 тис. км в ширину. Це більше будь-яких лінійних розмірів Землі. Пляма являє собою найбільший атмосферний вихор в Сонячній системі, а його спостереженнями вчені займаються протягом останніх 300 років.