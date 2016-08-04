Facebook змінить алгоритм новинної стрічки для боротьби з провокаційними заголовками

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

До змін Facebook підштовхнули численні скарги: користувачі були незадоволені тим, що заголовки статей вводять в оману або не містять ключову інформацію, змушуючи читача клікнути.

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Мова йде про такі заголовки, як "Вона заглянула під диванну подушку і побачила це... Я був в шоці!", "Собака облаяла листоношу, його реакція була незрівнянна" , "Він поклав часник в черевики, перед тим як лягти спати, в те, що сталося далі, неможливо повірити".

Компанія виділяє два типи "клікбейт" (від слів Click (клікнути) і Bait (принада)) заголовків.

Це заголовки, які не дають заздалегідь зрозуміти зміст матеріалу ("Ви не повірите, хто спіткнувся і впав на червоній доріжці") і заголовки, які перебільшують значущість нотатки ("чи Правда, що яблука шкідливі для вас?").

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Створений після аналізу десятків тисяч подібних матеріалів алгоритм працює за аналогією зі спам-фільтром в електронній пошті.

Він може виявляти фрази, що часто зустрічаються в клікбейт-заголовках і визначати сторінки, які регулярно публікують подібні замітки.

Публікації сайтів і сторінок у соцмережі, які погано зарекомендували себе, рідше з'являтимуться в стрічках користувачів.