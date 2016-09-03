Апарат Juno надіслав унікальні фотографії Юпітера

Це перші знімки планети з цих ракурсів, пише NASA.

Вперше були зафіксовані також інфрачервоні зображення Юпітера крупним планом.

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«Це перші інфрачервоні зображення північного і південного полюсів Юпітера, показали теплі і гарячі плями, яких ми раніше ніколи не бачили. І хоча ми знали, що перші в світі інфрачервоні зображення південного полюса Юпітера могли виявити полярні сяйва, ми були вражені, побачивши їх уперше. Ніякі інші апарати, з Землі або з космосу, не могли зафіксувати південні полярні сяйва. Високий рівень деталізації розповість нам більше про Юпітері», — розповів дослідник наукового апарату Juno, співробітник Інституту космічної астрофізики і планетології в Римі Альберто Адріані.

Як пояснив керівник задіяної в місії групи Південно-Західного дослідницького інституту в Сан-Антоні Скотт Болтон, із знімків північного полюса можна отримати відомості про штормову систему планети. «Полюс виявився більш блакитним, ніж інша частина планети, і в цьому районі багато штормів. Там немає яких-небудь звичних нам ознак, по цьому зображенню навряд чи можна упізнати Юпітер. Ми побачили, що у хмар є тіні, і це, ймовірно, говорить про те, що хмари розташовані на більшій висоті порівняно з іншими елементами планети», — зазначив Болтон.

Фотокамері Juno допомагали робити знімки ще вісім наукових апаратів, їм вдалося зафіксувати чудові краєвиди Юпітера на його північних та південних полярних областях в інфрачервоному діапазоні.

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«У Сатурна є шестикутник на північному полюсі. Нічого схожого на Юпітері немає. Найбільша планета нашої Сонячної системи воістину унікальна. І у нас є ще 36 обльотів, щоб з'ясувати, наскільки вона унікальна насправді», — додав Болтон.

Агентство звертає увагу на численні вихори різних розмірів, що обертаються як за годинниковою стрілкою, так і в зворотному напрямку.

Також NASA зібрала серію фотографій, зроблених під час підльоту Juno до Юпітера на найменшу відстань.