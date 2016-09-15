"Легендарна битва ідей": заснований українцем стартап виграв в конкурсі TechCrunch Disrupt

Платформа Mobalytics , засновниками якої є українці Богдан Сучік і Микола Лобанов, отримала сакральний кубок Disrupt та чек на $50 000, повідомляє ain.ua.

Mobalytics - це тренер для геймерів, за допомогою якого вони можуть виявити свої слабкі місця і закласти основу майбутніх успіхів. Бета-версію програми представили як раз на битві стартапів, де вона підкорила серця журі з найбільших венчурних і технологічних компаній: Founders Fund, Sequoia Capital, NextEv, YouTube і, звичайно, TechCrunch. Стартап позиціонує себе як українсько-ліванський, оскільки третій засновник Амін Ісса - родом з Лівану.

Mobalytics почав з обслуговування гравців League of Legends - надзвичайно популярної онлайн-ігри. Коли гравці вирішують перейти на новий рівень професіоналізму, вони, як правило, наймають тренера, однак далеко не кожен може собі це дозволити. Стартап Богдана Сучіка надає доступну аналітику на основі часто незрозумілих для гравців цифр у вигляді візуалізації. Таким чином те, що раніше залишалося за межею розуміння геймера, перетворюється для нього дороговказну зірку.

Цифри враховуються всі - це бали умінь і навичок персонажа, сила магії, рівень, прохідність карт, дані про суперників і різні показники. Надалі Mobalytics планує охопити й інші ігри, такі як Overwatch, DOTA 2 і Counter Strike.

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«Досі переповнюють емоції, вся команда дуже рада цій перемозі, і тепер ми плануємо ще сильніше натиснути і запустити повноцінну версію продукту до кінця WorldChampionship. Всі гроші плануємо пустити на розробку продукту. Точніше сказати, на доопрацювання», - розповів Богдан.