Нобелівську премію з фізики вручили за опис "дивних" станів матерії

Лауреатами в 2016 році стали американець Девід Таулес, британець Данкан Халдейн і шотландець Джон Костерліц, повідомляється на сайті премії. Таулес отримає половину премії, Халдейн і Костерліц – по чверті.

Вчені отримали премію за теоретичні відкриття в топологічних фазових переходах і топологічних фазах матерії. Нобелівські лауреати використовували передові математичні методи при вивченні незвичайних фаз або станів матерії.

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Роботи вчених дозволили фізикам краще описати такі явища як надпровідність, надплинність і магнетизм двовимірних матеріалів (атомарно-тонких шарів). Зокрема, Таулес і Костерліц змогли математично пояснити, чому надпровідність (майже повна відсутність електричного опору) проявляється тільки при дуже низьких температурах, а при нагріванні - зникає.

3 жовтня Нобелівську премію з медицини і фізіології отримав японець Йосинори Осумі за дослідження в області механізмів аутофагії ("самопоїдання") клітин.

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У своїй ключовій дослідженні 1993 року вчений назвав 15 генів, що мають особливе значення для аутофагії і допоміг краще зрозуміти, як клітина переробляє свій вміст. Автофагія має найважливіше значення для клітинної фізіології і здоров'я людини – наприклад, цей механізм активує імунну відповідь на вплив вірусів і внутрішньоклітинних бактерій.

Розмір Нобелівської премії - 8 млн шведських крон. Премію з фізики вручили в 108-й раз, перших лауреатів оголосили в 1901 році.