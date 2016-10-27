В Україні розробляють унікальний "віртуальний" шолом для військових, його вже презентували Міноборони (фото)

Він дозволить екіпажам такої техніки отримувати повноцінний панорамний огляд навколишніх умов, передає ain.ua.

Це програмно-апаратний комплекс, що складається з AR-шолома на основі HoloLens від Microsoft, керуючого комп'ютера й пульта управління.

Комплекс LimpidArmor буде складатися з AR-шолома, центрального керуючого пристрою, набору звичайних і тепловізорних камер та пульта управління. Він зможе стримити дані від камер, склеєні в 360-градусну панораму, і транслювати її перед очима водія машини. Крім того, на екрани будуть виводитися дані телеметрії, додаткові віртуальні підказки і т. д.

У майбутньому пристрій може використовуватися також у цивільних цілях.

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Пристрій вже презентували Управлінню озброєння Міністерства оборони, команда отримала дозвіл від концерну "Укроборонпром" на співпрацю з українськими танковими заводами, роботу з Львівським бронетанковим заводом вже почали.