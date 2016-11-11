У Воронежі радянську зірку на будівлі розфарбували у Патріка з "Губки Боба" (фото)
14:58, 11 листопада 2016Наука та IT
1370 0
У російському Воронежі радянську зірку на шпилі одного з житлових будинків невідомі розмалювали, надавши їй вид морської зірки Патріка – персонажа мультфільму "Губка Боб".
Поліція Воронежа порушила справу / ВК
Про це повідомляє "РИА Воронеж".
За даними видання, в самому великому співтоваристві воронезьких руферів заявили, що до цієї акції не мають стосунку і навіть готові відреставрувати зірку.
Читайте такожРосія оштрафувала Google на $6,3 мільйона
Поліція Воронежа порушила справу про порушення адміністративної статті про дрібне хуліганство. Максимальне покарання за це правопорушення – до 15 діб адміністративного арешту.
ВК
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter