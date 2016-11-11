У Воронежі радянську зірку на будівлі розфарбували у Патріка з "Губки Боба" (фото)

Про це повідомляє "РИА Воронеж".

За даними видання, в самому великому співтоваристві воронезьких руферів заявили, що до цієї акції не мають стосунку і навіть готові відреставрувати зірку.

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Поліція Воронежа порушила справу про порушення адміністративної статті про дрібне хуліганство. Максимальне покарання за це правопорушення – до 15 діб адміністративного арешту.