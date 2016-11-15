Українські інженери винайшли армійський шолом із функцією доповненої реальності (відео)
21:26, 15 листопада 2016Наука та IT
5022 1
Армійський шолом із функцією доповненої реальності, який зможе транслювати всю необхідну інформацію танкістам на екрани, вмонтовані в їхні окуляри.
Украинские инженеры изобрели армейский шлем с функцией дополненной реальности /
Розробка уже зацікавила українських генералів, бо аналогів іще не має жодна армія світу.
У Міноборони дали "зелене світло" українським розробникам і дозволили співпрацювати з усіма танковими заводами в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter