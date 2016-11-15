Українські інженери винайшли армійський шолом із функцією доповненої реальності (відео)

Армійський шолом із функцією доповненої реальності, який зможе транслювати всю необхідну інформацію танкістам на екрани, вмонтовані в їхні окуляри.

Розробка уже зацікавила українських генералів, бо аналогів іще не має жодна армія світу. У Міноборони дали "зелене світло" українським розробникам і дозволили співпрацювати з усіма танковими заводами в Україні.

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