ООН відправить свою місію у космос (відео)
08:01, 23 листопада 2016Наука та IT
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Місія ООН має намір відправитися в космос у 2021 році.
Шатл Dream Chaser / flickr.com, NASA Kennedy
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Місія ООН відправиться в космос в 2021 році. Зараз ООН веде переговори з компанією Sierra Nevada (SNC) щодо проведення першої в історії спільної місії", - йдеться у повідомленні.
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Планується, що співробітники ООН вирушать у відкритий космос на борту шатла Dream Chaser.
Крім того, віце-президент SNC Марк Сиранджело розповів про співробітництво ООН та його компанії. Він взяв участь у форумі високого рівня з питань освоєння космічного простору і економічного розвитку, який проходить в Дубаї, ОАЕ.
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