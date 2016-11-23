ООН відправить свою місію у космос (відео)

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Місія ООН відправиться в космос в 2021 році. Зараз ООН веде переговори з компанією Sierra Nevada (SNC) щодо проведення першої в історії спільної місії", - йдеться у повідомленні.

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Планується, що співробітники ООН вирушать у відкритий космос на борту шатла Dream Chaser.

Крім того, віце-президент SNC Марк Сиранджело розповів про співробітництво ООН та його компанії. Він взяв участь у форумі високого рівня з питань освоєння космічного простору і економічного розвитку, який проходить в Дубаї, ОАЕ.