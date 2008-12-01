Виявляється, ноу-хау київського метро боїться морозу і вологи

Керівництво столичного метрополітену попереджає користувачів безконтактних карток, що зроблені самовільно дірки в проїзних, а також вплив низьких та високих температур призводять до непридатності цих проїзних.

Відповідне повідомлення оприлюднено на офіційному веб-порталі КП “Київський метрополітен”.

В метро зазначають, що нерідко до них звертаються пасажири з пошкодженими безконтактними картками. Навіть попередній огляд картки свідчить про те, що нею користувалися не належним чином, в результаті чого було зламано рідер чи антену. Такі картки вже ніколи не будуть читатися автоматичними контрольними пунктами, підкреслюють в метрополітені. Також були випадки, коли пасажири приносили здавати картки з просвердленим у картці отвором (для носіння її на ланцюжку). Після такого втручання картка також виходить з ладу.

Для пасажирів, які хочуть носити картку на шиї, метрополітен радить придбати в торговій мережі спеціальні аксесуари і не свердлити картку.

Згідно з правилами експлуатації БК, її не можна охолоджувати нижче мінус 10ºС, нагрівати вище +60ºС і тримати у вологому агресивному середовищі. БК не можна згинати, механічно навантажувати і тримати у потужному електромагнітному полі. Картку не рекомендується зберігати разом з монетами, металевими предметами та стільниковими телефонами. Її рекомендовано носити у спеціальному захисному неметалевому футлярі або гаманці. Під час користування виймати з футляра або гаманця картку не обов’язково.

Як повідомлялося, згідно з правилами користування проїзними квитками на основі безконтактних карток в Київському метрополітені, повернути БК в касу станції метрополітену можна за умови, що вона непошкоджена, недеформована, не має ніяких написів.

При поверненні БК пасажиру повертається її заставна вартість, вартість невикористаного часу дійсності ресурсу не компенсується.

При поверненні БК з ознаками механічних пошкоджень, заставна вартість пасажиру не повертається. Для відновлення ресурсу, що залишився на квитку на момент відмови, пасажиру необхідно придбати нову БК.