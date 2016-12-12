Google встановить на Кубі сервери для швидкого доступу до YouTube і Gmail

Про це AP розповіло джерело, знайоме з деталями угоди між владою Куби і американською корпорацією, передає republic.ru.

Як відзначає AP, з установкою серверів на острові завантаження ресурсів Google прискориться в десять разів.

Швидкість інтернет-з'єднання на Кубі – одне з найбільш повільних у світі, крім того, США не мають прямого каналу передачі даних на острів. Через це доступ до таких ресурсів, як YouTube на Кубі практично неможливий.

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Раніше повідомлялося, що Google надасть Кубі можливість користуватися сервісом Google Global Cache (GGC). Але було неясно, чи встановить компанія обладнання GGC на самому острові або просто на ближчій відстані, ніж існуючі зараз сервери.

GGC передбачає зберігання даних в локальному кеші вузла, якщо запитуваного вмісту там не виявиться, сервіс зробить запит до сервера Google, а потім буде зберігати контент для наступного запиту.

Це скорочує для користувача час очікування, але виключає великі відстані. C Куби же сигнал до найближчого сервера Google йде через Венесуелу, уточнює AP.

Очікується, що офіційно про угоду Google і влада Куби оголосять пізніше 12 грудня.