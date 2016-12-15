Біологи: перехід до моногамії позбавив чоловіків кістки в пенісі

Дослідження опубліковане в науковому виданні Proceedings of the Royal Society B, передає diletant.media.

Вчені Матильда Бріндл і Крістофер Упі на основі спостережень за різними тваринами визначили, що наявність такої кістки подовжує статевий акт.

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За словами спеціалістів, тривалість сексу з точки зору еволюції важлива для тих видів, які часто змінюють партнерів.

Бакулюм зник у людей близько 1,9 мільйона років тому. Біологи припустили, що предки людини могли втратити бакулюм через непотрібність, оскільки надавали перевагу моногамії або порядку, при якому на одного чоловіка припадало кілька постійних партнерок.

Для підтвердження своєї гіпотези вчені поставили експеримент на мишах. У них кістка в статевому члені є. Мишей змушували жити парами, і через 27 поколінь бакулюм у них став помітно менше.

Кістка в статевому члені вперше з'явилася у тварин понад 95 мільйонів років тому, а у приматів - 50 мільйонів років тому. Вона виявлена у п'яти рядів ссавців: комахоїдних, рукокрилих, гризунів, хижих і більшості приматів, за винятком деяких мартишкових, довгоп'ятів і людини.

У деяких тварин бакулюм значно редукований до стану хряща.