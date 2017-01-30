Японським вченим вдалося стерти погані спогади лазером

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посилання на журнал Science.

Дослідження проводилося на мишах. Спочатку команда зв'язала в сприйнятті миші біль з певним смаком. Кожен раз, коли миша пила розчин сахарину, вона отримувала ін'єкцію хлориду літію, що викликала нудоту. Потім мишу привчили до того, що за певним звуком слід удар струму. Чуючи звук, миша завмирала. А потім вчені програвали той же звук, коли миша починала пити солодку воду. В результаті миша стала автоматично завмирати, як тільки починала пити.

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Наступним етапом експерименту стало роз'єднання спогадів. Для цього вчені використовували оптогенетику – техніку, при якій світло використовується для того, щоб активувати і деактивувати певні ділянки мозку. Включаючи і відключаючи за допомогою лазера певні нейрони, вчені домоглися того, що миша більше не завмирала, доторкаючись до води. Тим не менше, вона продовжувала робити це, коли чула звук.

Дослідники зазначають, що отримані результати мають значення для лікування пацієнтів з посттравматичним розладом: вони демонструють можливість розірвати зв'язок між травмуючим переживанням і тригером – подією, яка знову і знову змушує це переживання спливати в пам'яті.