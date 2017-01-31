Вчені знайшли найдревнішого пращура людини

У Китаї група міжнародних дослідників виявила, як вони це називають, найдревнішого пращура людини, досі відомого науці, пише Еuronews.

Вік виявленої мікроскопічної морської істоти Saccothytus становить 540 мільйонів років.

За словами дослідників істота належить до родини вторинноротих і є прямим пращуром широкого кола видів, зокрема хребетних і, власне, людини.

Вчені також вважають, що знахідка дає чітке уявлення про еволюційний процес, який призвів до появ риб і, в кінцевому рахунку, людей.

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При цьому, дослідники зазначають, що неозброєним оком рештки дослідити неможливо, але якщо поглянути через мікроскоп, то можна побачити, що найбільш вражаюча частина тіла істоти — це його рот, який значно більше усіх інших частин тіла.

У неї також відсутній анальний отвір, що свідчить про те, що дефекація у тварини відбувалась через рот.

Як повідомляв УНІАН, науковці визначили спільну форму життя всіх живих видів на планеті. Найпростіший одноклітинний організм не потребував кисню і жив при температурі 100 градусів за Цельсієм у так званих гідротермальних джерелах у морі на великих глибинах близько 3,8 мільярдів років тому.

Життя організму, який отримав назву Luca (Last Universal Common Ancestor - останній всесвітній спільний предок) описане в науковому журналі Nature Microbiology. Для обміну речовин одноклітинний організм використовував вуглекислий газ, водень та азот і не потребував кисню. Всі хімічні реакції Luca здійснював без допомоги сонячного світла. При цьому він міг використовувати такі речовини, як залізо, сірка, нікель і селен.