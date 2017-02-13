В Італії прокидається супервулкан, який загрожує всій Європі - вчені

Вчені з Італії та Франції вивчили сплячий вулкан, розташований недалеко від Неаполя, на території Флегрейських полів, й виявили перші ознаки неминучого пробудження, передає АН.

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Виявилося, що під жерлом скупчилася велика кількість газів, які перебувають під тиском. Виверження може назавжди змінити європейський континент.

Останнє виверження найбільшого вулкана в Європі відбулося 39 тис. років тому, стерши з лиця Землі неандертальців.

Нагадаємо, 30 січня учні та викладачі середніх шкіл, які розташовані в італійських містечках Рагална, Ніколозі й Бронте поруч з діючим вулканом Етна на Сицилії, були евакуйовані після серії підземних поштовхів.