Польща посіла п’яте місце в ЄС за кількістю інтернет-доменів

У Польщі станом на кінець 2008 року було зареєстровано 1,3 млн. національних інтернет доменів (pl), що на більш як 70% більше показників попереднього року і дозволило країні зайняти п’яте місце серед країн ЄС за кількістю зареєстрованих доменів.

Як повідомляє «Dziennik», цей показник є рекордним не тільки для Європи, а й для інших розвинених країн.

Серед 27 країн Євросоюзу, до якого Польща вступила у 2004 році, більше інтернет-доменів зареєестровано лише у Німеччині, Великій Британії, Нідерландах та Італії.

Польща, серед інших, випередила у рейтингу Францію, Швейцарію, Іспанію, Бельгію та Австрію.

За даними експертів, такого значного зростання вдалося досягти завдяки нижчим цінам, впровадженню нових послуг та великій конкурентності на ринку хостингових послуг.

Експерти прогнозують збільшення кількості польских доменів у 2009 році на ще близько 40%.