Вчені хочуть з крові варанів створити антибіотик майбутнього

У крові Комодського варана вчені виявили речовину, яку можна використовувати для лікування інфікованих ран, як повідомляє Бі-бі-сі.

Слина рептилії, як виявилося, містить безліч різних типів бактерій, які з якоїсь причини ніяк не впливають на варана.

Вчені з Університету Джорджа Мейсона у США створили синтетичну речовину на основі молекули крові варана, що має протимікробні властивості.

Вони виявили, що вона сприяє загоєнню інфікованих ран у мишей.

В описі дослідження говориться, що потенційно цей білок можна перетворити в антибіотик майбутнього.

Вчені вважають, що це може стати кроком вперед у пошуку нових антибіотиків, необхідних для боротьби зі стійкими до різних ліків патогенами.

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У варанів, що мешкають на п'яти островах Індонезії, міститься понад 80 штамів бактерій у роті.

Бактерії не шкодять здоров'ю рептилій - можливо, у них розвинений до них імунітет.

Група вчених з Вірджинії під керівництвом Монік ван Хук виявила, що розроблений DRGN-1 ефективний для загоєння ран у мишей, інфікованих супербактеріями Pseudomonas aeruginosa і Staphlyococcus aureus, також відомих як MRSA.

З цими двома супербактеріями особливо важко боротися, оскільки складові їх бактерії збиваються в колонії (або біоплівки), набагато більш стійкі до антибіотиків, ніж одна бактерія.

Вчені припускають, що DRGN-1 сприяє загоєнню ран як з допомогою антимікробної активності, так і за рахунок міграції клітин шкіри, в результаті чого рана затягується.

Хоча ця речовина була протестована тільки на мишах і тільки на двох штамах бактерій, дослідники вважають, що з DRGN-1 має сенс працювати далі, можливо, з нього вийде розробити ефективний засіб місцевого застосування для лікування інфікованих ран.