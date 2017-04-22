"Проти брехні і Трампа": вчені по всьому світу проводять марші за науку (фоторепортаж)

У сотнях міст світу проходять демонстрації вчених, які протестують проти політичного тиску на науку.

Цей перший в історії "Марш вчених", який цього року збігся з Днем Землі, ставить однією зі своїх цілей звернути увагу громадськості на стан навколишнього середовища, передає BBC.

Організатори маршу вказують, що він спрямований на захист міжнародної наукової спільноти.

"Марші за науку" вже пройшли у більш як 600 містах світу, в тому числі і в щонайменше 16 німецьких містах, повідомляє Deutsche Welle.

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Головна акція намічена на суботу у Вашингтоні. Як заявили організатори, акція не буде спрямована проти президента США Дональда Трампа, хоча сам рух виник як реакція на дії його адміністрації. Учасники маршу вчених збираються повторити успіх недавнього маршу жінок, який привернув увагу засобів інформації по всьому світу.

Трамп неодноразово заявляв, що не вірить у глобальне потепління і вважає його обманом; його погляди викликали тривогу в науковій спільноті у зв'язку з тим, що піддаються сумніву обґрунтовані наукові дані.

У Лондоні вчені і прихильники пройшли маршем від Музею науки до Парламентської площі. Багато учасників руху протестують проти тривожної тенденції серед політиків дискредитувати наукові дослідження.

Однією з цілей "Маршу вчених" також є зміцнення зв'язків та взаєморозуміння між громадянами та працівниками науки. Організатори маршу вважають, що науковці повинні активніше звертатися до громадськості і навіть ставати політиками з тим, щоб змусити громадськість почути голос вчених.