Український програміст створив плеєр для прослуховування музики в Facebook

Український програміст створив плагін, який дозволяє прослуховувати музику в Facebook.

Про новинку повідомив розробник програми Дмитро Андрєєв, передає ТСН.

"Можна довго нити з приводу супер-зручного (немає) плеєра ВКонтакте, а можна за пару годин інтегрувати куди більш класний і легальний плеєр у Facebook", - написав Він на своїй сторінці в соцмережі.

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Плагін називається Facebook Spotifier. Він дозволяє слухати музику з особистого облікового запису Spotify прямо в Facebook. Відповідно, для цього спочатку потрібно створити сторінку в Spotify.

Для тих, хто ностальгує за заблокованим "ВКонтакте", є опція, яка дозволяє зробити інтерфейс Facebook більш схожим на інтерфейс ВК.

Додаток поки працює тільки в браузері Google Chrome, але розробник обіцяє, що найближчим часом воно буде доступно для Firefox і Opera.