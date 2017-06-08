Вчені виявили найдавніший у світі гриб (фото)

Вчені знайшли найдавніший у світі гриб — йому близько 115 мільйонів років. На нижній стороні його шапочки були вирости-платівки, де розташовувалися спороносні елементи гриба, передає Naked Science.

Закам'яніле плодове тіло гриба знайшли на північному сході Бразилії. У знахідки дуже добра збереженість й унікальний для давніх грибів шлях фосилізації. Більшість відомих плодових тіл збереглися у бурштині, знайдений у 2007 році гриб віком близько 100 мільйонів років.

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Новий гриб зберігся практично повністю. За словами вчених, він міг потрапити у солоне середовище, де його поступово накрили шари відкладень. Поступово тканини гриба замінили кристали піриту, який утворюється у донних відкладах. З часом пірит "перетворився" на інший мінерал — гетит. Довжина ніжки гриба — 3,4 сантиметра, діаметр капелюшка — 1 сантиметр.

Гриб отримав назву Gondwanagaricites magnificus. Назва роду походить від назви суперконтиненту Гондвани й грецького слова agarikon — гриб. Видову назву magnificus (від лат. "чудовий") грибу присвоїли за чудове збереження зразка. Знахідка може розширити геологічний діапазон пластинчастих грибів на 15-20 мільйонів років у минуле.