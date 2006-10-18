Новий концепт Fiat розробили в Бразилії (фото)

Бразильське відділення компанії Fiat представило концептуальний автомобіль FCC Adventure власної розробки. Модель була показана публіці на місцевому автосалоні в Сан-Паулу, повідомляє Autoblog.com.

Дизайн FCC Adventure достатньо агресивний і нагадує гібрид спортивного хечбека і компактного позашляховика. Автомобіль одержав унікальне трибарвне розфарбовування, яке навряд чи вдасться відтворити на серійних моделях.

Не зважаючи на "грізний" зовнішній вигляд, FCC Adventure не є позашляховиком. Це передньопривідний автомобіль з незалежною підвіскою всіх коліс і спортивними колесами. На концепт встановлений силовий агрегат від хечбека Fiat Stilo Abarth. Це п`ятициліндровий мотор об`ємом 2,4 літри і потужністю 167 кінських сил.

Планів випускати модель серійно у компанії немає, проте не виключено, що вдалу розробку бразильських дизайнерів Fiat покаже на інших автосалонах за межами Південної Америки.

Лєнта.ру