Вперше знайдені спарені чорні діри

Астрономи вперше виявили дві надмасивні чорні діри, одна з яких обертається навколо іншої. Об'єкти знаходяться в еліптичній галактиці 0402+379, яка віддалена на 750 мільйонів світлових років від Землі. Про відкриття повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті EurekAlert!.

Галактика 0402+379 була виявлена в 1995 році. Астрономи вивчали її в 2003 і 2005 році з допомогою американського радіоінтерферометра VLBA (Very Long Baseline Array), що складається з 10 радіотелескопів. Вони виявили, що в галактиці знаходяться два ядра, що є свідченням злиття 0402+379 з іншою зоряною системою. У центрі ядер розташовуються надмасивні чорні діри.

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За оцінками дослідників, загальна маса системи перевищує масу Сонця в 15 мільярдів разів. Чорні діри розділені відстанню близько 24 світлових років, проте вони гравітаційно пов'язані одна з одною. Вони здійснюють повний оберт за 30 тисяч років. На думку вчених, через мільйони років ці об'єкти зіллються, що породить гравітаційні хвилі, подібні тим, що зареєстрували обсерваторії LIGO в 2015 році.

Вчені планують знайти пари чорних дірок і в інших галактиках. Оскільки злиття галактик є звичайним явищем, такі бінарні системи повинні зустрічатися відносно часто.