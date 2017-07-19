Ефект стробоскопа: чому птахи, гелікоптери та гвинти літаків "зависають" у повітрі під час зйомок (відео)

Днями у мережі набуло розголосу відео, на якому горобець наче зависає у повітрі, не змахуючи крилами. Багато користувачів запідозрили монтаж або використання спецефектів. Однак, як згодом пояснили фахівці, у відеоролику спрацював ефект стробоскопінгу.

Стробоскопічний ефект на відео відбувається тоді, коли швидкість руху об'єктів збігається із частотою кадрів відеозйомки.

Читайте такожКамера зафіксувала ефект від синхронізації з рухами горобця (відео)

Наприклад, на ролику з горобцем, що зависає у повітрі, частота кадрів за секунду - 20. Такою ж приблизно виявилася і кількість змахів птаха крилами. Те ж саме відбувається на відеороликах із гелікоптерами та іншими рухомими предметами, швидкість руху яких під час зйомки збігається із частотою кадрів за секунду.