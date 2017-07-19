Ефект стробоскопа: чому птахи, гелікоптери та гвинти літаків "зависають" у повітрі під час зйомок (відео)

12:34, 19 липня 2017
Наука та IT
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Виявляється, у загадкових на перший погляд відео є наукове пояснення.

Загадкове

Днями у мережі набуло розголосу відео, на якому горобець наче зависає у повітрі, не змахуючи крилами. Багато користувачів запідозрили монтаж або використання спецефектів. Однак, як згодом пояснили фахівці, у відеоролику спрацював ефект стробоскопінгу.

Стробоскопічний ефект на відео відбувається тоді, коли швидкість руху об'єктів збігається із частотою кадрів відеозйомки.

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Наприклад, на ролику з горобцем, що зависає у повітрі, частота кадрів за секунду - 20. Такою ж приблизно виявилася і кількість змахів птаха крилами. Те ж саме відбувається на відеороликах із гелікоптерами та іншими рухомими предметами, швидкість руху яких під час зйомки збігається із частотою кадрів за секунду.

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