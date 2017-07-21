Ілон Маск заявив про згоду влади на спорудження лінії Hyperloop

Засновник ракетно-космічної фірми SpaceX та компанії-виробника електрокарів Tesla бізнесмен Ілон Маск запевнив, що отримав від уряду США усну згоду на спорудження лінії швидкісного потяга Hyperloop, передає Deutsche Welle.

За даними Маска, підземна лінія має сполучити міста Нью-Йорк та Вашингтон. Бізнесмен запевняє, що поїздка Hyperloop від американської столиці до найбільшого міста країни триватиме всього 29 хвилин. Він пояснив, що лінія надшвидкого потяга проляже від центральної частина Вашингтона до центру Нью-Йорка. Хоч у найближчому майбутньому доведеться виконати багато роботи задля отримання всіх необхідних дозволів, Маск каже, що "оптимістично" оцінює шанси на якнайшвидше завершення всіх процедур.

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Раніше Маск прогнозував, що на те, аби з'єднати системою "трубопотягів" Сан-Франциско та Лос-Анджелес знадобиться менше шести мільярдів доларів США, а саме будівництво триватиме, за його оцінками, від семи до 10 років, передає Reuters.

Головною "родзинкою" задуму Hyperloop є атмосферний тиск у трубах, якими мчить потяг. Там він має бути істотно нижчим, ніж ззовні, що зменшить опір повітря.

Оптимістичні заяви Маска пролунали на тлі тривалого падіння вартості акції компанії-виробника електромобілів Tesla, співвласником якої він є, зазначає Deutsche Welle. Упродовж останнього місяця біржова вартість акцій компанії, після оприлюднення показників випуску електрокарів за другий квартал, знизилася з понад 340 доларів до близько 281 долара за акцію.