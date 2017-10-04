У мережі з'явилося фото вантажівки Tesla
15:28, 04 жовтня 2017Наука та IT
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Машина на знімку не їде - вона стоїть на причепі іншої вантажівки.
Презентація вантажівки-безпілотника пройде 26 жовтня / i.imgur.com/f4HZrzu.jpg
Користувач Reddit опублікував фотографію автомобіля, який може бути вантажівкою Tesla. Автор видалив свій пост, але знімок опублікували на Reddit знову.
Машина на знімку не їде — вона стоїть на причепі іншої вантажівки.
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Як повідомляв УНІАН, презентація вантажівки-безпілотника пройде 26 жовтня. ЗМІ повідомляли, що вантажівка, яка розробляється компанією Маска, зможе проїхати до 480 кілометрів шляху без додаткової підзарядки.
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