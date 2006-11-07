В Японії створений 512-ядерний процесор

Фахівці з Токійського університету створили процесор з тактовою частотою в 500 мегагерц, здатний здійснювати до 512 мільярдів операцій з плаваючою крапкою (флопсів) за секунду. Такої високої продуктивності при відносно низькій тактовій частоті вдалося досягти завдяки тому, що процесор складається з 512 ядер, повідомляється на сайті The Register.

Чіп Grape DR chip є співпроцесором для виконання математичних операцій. Він сполучений з картою PCI-X і здійснює підтримку центрального процесора. Кожне з 512 ядер відповідає за окрему математичну операцію.

Ядра процесора розділені на 16 груп по 32 в кожній, кожна з груп відповідає за обробку певного набору інструкцій. Габарити чіпа - 17х17 міліметрів, а складається він з 300 мільйонів транзисторів.

Будування Grape DR японські учені почали 2004 року. До 2008-го вони планують довести його продуктивність 2 петафлопсів (2 000 000 000 000 000 операцій з плаваючою крапкою за секунду).

Лента.ру