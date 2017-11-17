Маск представив безпілотну фуру Tesla

Компанія Tesla показала першу електричну вантажівку з автопілотом, повідомляє Bloomberg. Ілон Маск під час презентації заявив, що нова розробка «підірве мозок». «Тоді як звичайні фури мають дизайн комори, вантажівка Tesla сконструйована як пуля», - заявив він.

Читайте такожУ мережі з'явилося фото вантажівки TeslaМаск зазначив, що фура може проїхати 500 миль (804 км) при повному завантаженні і на максимально можливій швидкості. Глава Tesla заявив, що довжина більшості вантажних маршрутів - 250 миль, тому на машині можна буде виїхати до пункту призначення і повернутися назад без підзарядки. За словами Ілона Маска, доставка вантажів на Tesla буде коштувати $1,26 на милю, в той час як робота дизельних фур коштує приблизно $1,51.

У фури чотири незалежних двигуни, по одному на кожне заднє колесо. Машина зможе розганятися від нуля до 60 км/год за 5 сек. Виробництво почнеться в 2019 році.

Компанія працювала над автомобілем два роки. Tesla планує зробити вантажівки повністю автономними до 2020 року.

Найдорожча частина електрофури - її батарея. Bloomberg оцінює вартість акумулятора в $100 тис. При цьому агентство зазначає, що вкладення в такий транспорт окупляться зниженням операційних витрат - витрат на бензин і зарплати водіїв.

Tesla тестувала безпілотну електричну вантажівку в серпні в пустелі штату Невада. Під час випробувань фури діяли групами і слідували за провідною машиною. Раніше Ілон Маск пообіцяв, що модель електрофури буде представлена у вересні 2017 року.