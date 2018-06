The Game Awards: названі найкращі ігри 2017 року

У Лос-Анджелесі пройшла четверта щорічна премія The Game Awards. Результати опубліковані на сайті заходу.

Найкращою грою року за версією журі стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Гра обійшла Super Mario Odyssey, PUBG, Persona 5 і Horizon Zero Dawn. Також The Legend of Zelda отримала нагороду в номінації «Краща режисура» і «Кращий пригодницький бойовик».

Darkness II: The New Colossus стала «Кращим екшеном» року, а Overwatch отримала нагороду як краща гра, в яку продовжують грати протягом декількох років.

Читайте такожУкраїнський мобільний інтернет виявився одним із найповільніших в світі - рейтинг

Кращою рольовою грою стала Persona 5, кращим файтингом — Injustice 2, краща гра для всієї родини — Super Mario Odyssey, краща стратегія — Mario + Rabbids Kingdom Battle. Forza Motorsport 7 визнали спортивною грою року. Переможця у номінації «Кращий мультиплеер» названо не було.

Інді-гра Hellblade: Senua's Sacrifice отримала три нагороди: «Кращий звук», «Кращий актор озвучування» і «Найбільш значуща гра». Платформер Cuphead виграв в номінації «Кращий дизайн» і «Кращий інді-дебют». Кращою мобільною грою стала Monument Valley 2, а кращою грою для портативних консолей — Metroid: Samus Returns.

У номінації «Найбільш очікувана гра» переміг PS4-ексклюзив The Last of Us: Part II. На цю нагороду претендували Red Dead Redemption II, Monster Hunter: World, Marvel's Spider-Man, God of War.