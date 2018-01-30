Археологи знайшли у Єгипті залишки травоїдного тиранозавра віком 80 мільйонів років

Динозавр мав зріст 10 метрів, важив близько п’яти з половиною тон та жив неподалік узбережжя давнього океану, що існував задовго до появи Середземного моря.

Група дослідників, очолювана доктором Хішамом Саламом з Ель-Мансурського університету, знайшла залишки чотирьох ніг та шиї динозавра в місті-оазі Дахла на заході пустелі Єгипту. Він жив неподалік узбережжя давнього океану, що існував задовго до появи Середземного моря.

Читайте такожАрхеологи вперше знайшли останки "качкозавра"

Про це повідомляє Громадське радіо. "Динозавр був травоїдним групи Тиранозаврів і належить до Крейдового періоду. У цю групу входять найбільші тварини, що жили на планеті - Мансурозаври або «Ящірки Мансури», що були названі на честь місця, де знайшли залишки. Істота мала зріст 10 метрів та важила близько п’яти з половиною тон", - розповів доктор Хішам Салам.

Група шукала динозавра з 2010 року. Основним джерелом для пошуку були старі мапи та попередні дослідження, які доводили, що на заході пустелі в Єгипті мільйони років тому жили динозаври. Своїм відкриттям Салам завдячує відомому науковцю Рушді Саїду, який у своєму дослідженні припускав можливість існування динозаврів у пустелі Дахла.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно вчені з'ясували, що динозаври відкладали кольорові яйця.