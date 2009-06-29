Спамери вирішили заробити на смерті Майкла Джексона

Зловмисники скористалися смертю Майкла Джексона для розповсюдження спаму і шкідливих програм, повідомляє PC World. Перший спам, пов`язаний з цією темою, з`явився вже за кілька хвилин після смерті співака.

Багато користувачів одержали листи, автори яких пропонують дізнатися важливі подробиці про смерть Майкла Джексона. Для цього потрібно було лише відповісти на лист.

Аналітики вважають, що ці листи не загрожують безпеці комп`ютерів користувачів, оскільки в них не немає ніяких посилань або вкладень. Швидше за все, вони використовуються спамерами для перевірки баз даних.

У спам-повідомленнях іншого типу містяться посилання на нібито ексклюзивні відеоролики або фотографії з Майклом Джексоном. Якщо пройти ними, то на комп`ютер потрапить шкідливе програмне забезпечення.

Крім того, незабаром після смерті співака з`явилося багато тематичних сайтів. При заході користувачів на такі ресурси у фоновому режимі запускається спеціальний код, який може завдати шкоди комп`ютеру.

Майкл Джексон помер 25 червня в медцентрі Каліфорнійського університету у віці 50 років. Офіційна причина смерті співака буде названа за кілька тижнів.

Лента.ру